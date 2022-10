A város célja az, hogy az oktatási-nevelési és a szociális intézményekben, még ha nagyon szigorú szabályokkal is, de fenntartható legyen a működés. Az újabb döntésekről és annak részleteirő a város hivalatos közösségi oldalán adott hírt az önkormányzat.

A Polgármesteri Kabinetiroda közleménye szerint az óvodákban és a bölcsődében az esti időszakokban és a hétvégén csak temperáló fűtés lesz. Ez azt jelenti, hogy hajnal 3 órakor a szolgáltató bekapcsolja a fűtést, majd a bölcsődében 15 órakor, az óvodákban 16 órakor órakor lekapcsolja. Péntek délután és hétfő hajnal között szintén nem lesz fűtés.

A hajnali indítás biztosítja azt, hogy mire a legtöbb gyerek megérkezik az intézményekbe, már meleg várja őket. A nagyon korán érkezőket eddig is lefektették, a gondozónők és óvónők figyelni fognak arra, hogy mindenki jól be legyen takarva. A minimum hőmérséklet a jogszabályban előírtak szerint az óvodákban 20, a bölcsődében 22 fok lesz.

Az intézményvezetők hosszú távú intézkedési tervet dolgoznak ki, amely a későbbiekben érintheti a csoportlétszámokat, nyitva tartást, helyszíneket is. Ezekről a változásokról a képviselőtestület dönt majd.

Ekkora költséget jelent a fűtés biztosítása - Az 5 óvodában (Brunszvik, Malomsori, Meseliget, Táncsics, Borbála) 2021. szeptember 1. és 2022. augusztus 31. között 11,4 millió forintba került a gáz- vagy távfűtés. Az előző év fogyasztását alapul véve a következő ugyanilyen időszakban 132, 8 millió forintot kellene fizetni. A szociális intézmények (Családok átmeneti otthona, Idősek Gondozóháza, Hajléktalanszálló, Szociális Szolgálat, Bölcsőde) esetében a tavalyi 15,1 millió forintos költség helyett a következő közel egy évben összesen 186,3 millió forintot kellene fizetni. Ez az összes intézménynél összesen elmúlt egy éves 26,5 millió forint helyett 319,1 millió forint költséget jelentene a jövőben.

A munkacsoport sorra vette, hogy még milyen területeken, ingatlanok esetében érintett a távfűtésben a város, ezen intézmények vezetőinek intézkedési tervet kell készíteniük. Hiába tartoznak például az iskolák állami fenntartás alá, ha a tálalókonyhákat az önkormányzat üzemelteti, tehát az iskolai konyhák után a városnak kell(ene) a fűtési költséget fizetnie.

De ilyen a szakmunkásképző iskola épülete is, ahol az önkormányzatnak két szolgálati lakása van, vagy a kormányhivatal, amellyel már el is kezdődött az egyeztetés, hogy egy szerződésmódosítással közvetlenül a kormányhivatalnak számlázzon a távhőszolgáltató. Ezekből a nem városi üzemeltetésű épületekből kivonul az önkormányzat. Felmerült a megbeszélésen a civil szerveztek által működtetett épületek kérdése is, ilyen a Tájház vagy a II. Rákóczi Ferenc Klubkönyvtár, ahol szintén nem tudja átvállalni a város a megemelkedett költségeket, de a tűzoltóság és az egészségügyi szolgáltatók problémái is érintik a települést.

Külön téma a közvilágítás kérdése. A képviselő-testület szeptember 8-án döntött a közvilágítás LED-es fejlesztéséről, amely a jelenlegi piaci környezetben igen gyorsan megtérül és szinte azonnal érezteti költségmegtakarító hatását. A beruházás azonban kb. 1,5 évet vesz igénybe, addig takarékossági intézkedések szükségesek.

Hogy milyen technikai lehetőségeink vannak, ezt az EON, a város és a közvilágítást üzemeltető vállalkozó vizsgálják a hét folyamán. Ezt követően lehet dönteni a közvilágítás időben korlátozásáról vagy ritkításáról. Elképzelhető tehát, hogy nem minden villanyoszlop világít majd. A polgármester október 7-re rendkívüli testületi ülést hívott össze a témában.