Erdők Hete a Vérteserdővel

A természet kincsei kerülnek terítékre a vásározók asztalain az Agostyáni Arborétumban október 8-án, reggel 8 órától. Zöld tudàspróbával, kalandösvénnyel, kézművesfoglalkozással, arcfestéséssel, túrákkal és erdőfürdővel i várják az érkezőket.

Forrás: Facebook/Agostyáni Arborétum

A tervezett program szerint 11.30 és 15.00 órakor a különféle terápiás illóolajoról hallhatunk előadásokat. 14 órakor a Szomódi Fúvószenekar ad koncertet. 10.30-kor, 12.30-kor és 15.30-kor ingyenes szakvezetés, és arborétumi túrák indulnak, kertbemutatóval. Jegyváltás a helyszínen lehetséges, melyek közül a teljesáru: 1000, a diák és nyugdíjas: 800 forintba, a három év feletti gyermekek részére pedig 300 forintba kerül.

Hagyományos Simon-Júda napi vásár Párkányban

A hagyományos Simon-Júda napi vásár egyike Párkány legkiemelkedőbb kulturális és társadalmi eseményeinek, ahová nagy szeretettel várják az érdeklődőket október 6. és 9. között.

Az árusok csütörtöktől vasárnapig a használati cikkek gazdag árukínálatát mutatják be, a kézművesek idén is a sétálóutcán kapnak helyet. Gasztronómiai csemegékből és italokból sem lesz hiány. A sétálóutcai színpadon különböző stílusokat felsorakoztató koncertek várják a látogatókat.

Forrás: Facebook/Párkány Mirtusz vásár

Baráti Lovastalálkozó Héregen

Gazdag programkavalkáddal várják az érkezőket a héregi Baráti Lovastalálkozón október 8-án, ahol már 8.30-tól indul a regisztráció. A megnyitót követően fél 10-től kezdődik a futószár, majd a nehézfogatok akadályhajtása, a 10 év alattiak, majd a 10 év felettiek ügyességi versenye, végül a szánhúzó verseny zárja nap első felét. 13 órakor kezdődik a díjugratás három kategóriában, majd 14 órától kezdetét veszi a szüreti felvonulás, ami a Lovas Szüreti bállal ér véget.

Forrás: Facebook/Baráti Lovastalálkozó Héreg

Vasárnap 10 órakor indul a pónifogatok akadályhajtása, aztán a kettes fogatok következnek, majd az ünnepi köszöntő és a megemlékezés után bemutatkozik a lóvontatta mozdony fecskendővel, de ott lesznek a népies fogatok, és a tűzoltók is. A nap végén kerül sor a tombolahúzásra és az eredményhirdetésre.

A játékok veszik át a hatalmat Tatabányán

Mega Játszóházzal várnak minden kicsit és nagyot október 8-án délelőtt 10 órától a tatabányai földi Imre Sportcsarnokba. Ott lesz többek között a TAP-Light, ami egy fantasztikus, XXI századi játék, mely megmozgat minden látogatót. Azonnal érthető szabályokkal minden korosztálynak ajánlott. Fejleszti a gondolkodást, a reflexeket, a térlátást és a mozgás koordinációt!

Forrás: Facebook/Mega Játszóház

Az arcfestés és a csillámtetoválás a kapható legjobb alapanyagok felhasználásával működik. Különleges járgányok is érkeznek, hiszen lesznek nagy és gyors akkumulátoros autók, melyekkel ügyesen lehet haladni és természetesen ütközni is. Az öt évnél kisebb lurkók is találnak természetesen nekik való játékot.

Barangoljunk az Agorával

Az Agora kedvelt, ritkán, ám ritmusosan visszatérő programja a Barangolónap, amely a felfedezésről, szűkebb környezetünk ismert és kevéssé ismert értékeire való rácsodálkozásról szól, s mindig valamilyen újdonsággal jelentkezik. A program ingyenes, ám regisztrációhoz kötött. Regisztrálni és a túrákon való részvételre jogosító menetjegyeket átvenni az Agora jegypénztárában lehet.

Forrás: Facebook/Barangolonap

Az Újvárosi séta kivételével minden helyszínre autóbusszal visszük-hozzuk a résztvevőket. Indulás és érkezés: A Vértes Agorája Szent Borbála téri főbejárata. Idén három témát kínálnak, ám ezek valójában öt különböző túrát rejtenek, melyek a következők: Tatabánya, te édes. Erőmű túrák, Helytörténeti séták, Szobornéző. Kocsmatúra. A nap egy óriási rockabilly partival zárul, a Boka Boogie Band-del, amely 17:00 órakor kezdődik. Helyszíne az Agora előtti tér, s bárki részt vehet rajta.

Hétvégi Szaunaparti Bábolnán

Október 8-án és 9-én Hangolj ránk! címmel indul a hétvégi szaunaparty a bábolnai fürdőben. A programok kezdési időpontjai mindkét nap: 11:00, 12 és 13 óra. Szombaton este igazi hangulatos szauna show-val készülnek a szervezők, este 19 órakor, 20 órakor és 21 órakor pedig textilmentes szaunázásra is mód nyílik.

Forrás: Facebook/Hangolj ránk

A szaunaprogramok limitált férőhelyesek, ezért lehetőséget biztosítunk az előzetes regisztrációhoz. Regisztrálni a [email protected] e-mail címen tudtok a rendezvény előtti nap 12:00-ig. A foglalás előre utalás után válik élessé. Az utaláshoz szükséges adatokat e-mailben küldjük.

Az est során a helyi Legelő Étteremben izgalmas ízekkel, forró rétessel, ínycsiklandó salátákkal, jéghideg, gyümölcsszörpökkel várják a vendégeket.