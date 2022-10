Az oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolát támogató alapítvány az elnyert összegből mászófalat épít a tornaterembe, ahol az iskola 640 diákja használhatja azt a testnevelés órákon és szabadidős foglalkozások keretében. Az akció nyáron indult és az oroszlányi, valamint a tatabányai bevásárlóközpontban lehetett leadni a szavazatokat.

Mészárosné Fehérvári Mónika igazgató a Kemma.hu-nak elmondta, most már semmi akadálya annak, hogy november végére elkészüljön a mászófal. A tornaeszköz lelkesít, fejleszt, oldja a stresszt és a siker élményével ajándékozza meg a gyerekeket. Teljes ára 1 millió 900 ezer forint, melynek jelentős anyagi támogatása jött létre a pályázatból. A fennmaradó részt az intézmény finanszírozta, a diákok bütyköltek, süteményt sütöttek, ezenkívül számos céges felajánlással pótolták a fennmaradó részt, de magánszemély is támogatta az akciót. Többek között Pongó Jenő fuvarozó cége, a Borgwarner, a Grundfos Tatabánya, az OTP és a Generali is.

Az iskola nagyon aktív. Eredményei közé sorolható, hogy kiváló tehetségpont és boldog iskola címet viseli az intézmény. Az iskolafalakon belül pozitív életszemléletre és nemcsak testi, hanem lelki egészségen alapuló oktatásra is nagy hangsúlyt fektetnek a pedagógusok. Az elmúlt években számos legó és digitális eszköz érkezett a Hunyadi-iskolába, továbbá több pályázatot is sikeresen lebonyolítottak már. Például 100 ezer forintot nyertek a fenntarthatósági programon belül. Ily módon sikerült kialakítani a fűszer- és gyógynövénykertet, de kiemelt szerep jut a matematika tehetséggondozásnak is.