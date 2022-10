A TIT Posztoczky Károly Csillagvizsgáló és Múzeum névadójuk születésének 140. évfordulójának tiszteletére rendezett kiállítást a csillagász egykori műszereiből, felvételeiből. Nagy Sándor, csillagvizsgáló és múzeum vezetője elmondta, hogy a tárlatot a csillagdába tervezték, azonban még tartanak a felújítási, átalakítási munkálatok. A megyei múzeum helyet biztosított számukra, és végül a vár tornyában rendezhették be a kiállítást.

– Posztoczky Károly nem szakcsillagász, hanem amatőr, műkedvelő csillagász volt, illetve meteorológus. Ez a gyűjtemény, ami a Tatai Csillagdában, illetve most itt, a múzeumban kiállítva látható, az egy amatőr csillagász gyűjteménye. Igaz, hogy nagyon jól felszerelt, múlt századi csillagdának a gyűjteménye – mutatta a kiállított tárgyakat Nagy Sándor, a Tatai Csillagda vezetője.

Életút

Posztoczky Károly földbirtokos, műkedvelő csillagász és meteorológus. Budapesten csillagászatot és geodéziát tanult. 1905-től erdőtagyosi birtokán rendszeres meteorológiai megfigyeléseket végzett. 1914-ben a kornak megfelelő, legjobban felszerelt magán csillagvizsgálóval rendelkezett. A Stella Csillagászati Egyesület vezetőségi tagja volt. 1930-tól az Astronomische Geselischaft tagjai közé tartozott. A második világháború idején részt vett az ógyallai csillagvizsgáló műszereinek átmentésében.

Szilva Ildikó, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) megyei szervezetének gazdasági vezetője elmondta, hogy közművelődési megállapodásuk van a tatai önkormányzattal a csillagda működtetésére és különböző programok szervezésére. Ennek keretében valósulhatott meg most ez a kiállítás.

– Rendkívül változatos programokat próbálunk összeszedni. Vannak kifejezetten kamaszklubos programjaink is, ahol próbáljuk a fiatalokat is motiválni. Illetve van egy kisiskolásoknak szóló rajzpályázatunk is, ami a környezettudatos életmódhoz is kapcsolódik. Ott próbáljuk a gyerekek érzékenyítését a tudományok felé és egymás iránt is kicsit motiválni – magyarázta Szilva Ildikó.