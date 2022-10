A város a honlapján számolt be arról, hogy a parkoló bővítéshez a tervezés első szakaszában a koncepcióterv elkészült, melyet a megrendelő és a MÁV is elfogadott. A projektben érintett partnerek ennek ismeretében tartottak helyszíni szemlét az alsógallai vasútállomáson.

A tervezés jövőre fejeződhet be, forrás azonban egyelőre nincs a kivitelezésre

Forrás: tatabánya.hu

Az előzetes tervek szerint 83 P+R parkoló és 7 K+R, vagyik kiss and ride parkoló készülne, ez utóbbiak csak a ki- és beszállás idejére használható megállóhelyek lesznek. Az új parkolók kialakításához sem az alsógallai oldalon, sem a Béke út felőli oldalon nem lett volna elegendő hely, ezért a tervezők a volt brikettgyár területének részleges kisajátításával, az épület bontásával számoltak. Emellett a Béke úton az útmenti parkolósávot az út nyomvonal vezetésének kisebb megváltoztatásával is bővíteni tudják, merőleges és párhuzamos parkolók kialakítását is tervezik.

Így állnak most

Forrás: tatabánya.hu

A MÁV pénztár épülete mellett, illetve a túloldalon B+R tárolók is szerepelnek a koncepciótervben, ezekben összesen 70 kerékpár tárolására lenne lehetőség. A Béke út felőli oldalon az aluljáró kijáratának utolsó szakaszát is átalakítanák, új lépcsősor vezethet a felszínre. A volt brikettgyár területe felől a “B” jelű vágányhoz szintbeli gyalogos átkelést is terveznek a jelenleg nem használt ipari vágány csoporton keresztül. Így erről az oldalról a peron akadálymentes megközelítése is biztosított lehet.

A teljes terület vízelvezetését, térvilágítását is meg kell még tervezni, közterületi kamerarendszer kiépítése is szerepel a tervekben, ez utóbbi üzemeltetése később az önkormányzathoz tartozna. A Nemzeti Közlekedési Központ megbízása csak a tervek elkészítésére szól, amely folyamat jövőre zárulhat le. Kormánydöntés, illetve forrás jelenleg még nem áll rendelkezésre a tervek megvalósításához, így a beruházás elindításának idejéről, a forrás rendelkezésre állásáról még nincsenek információk.