Fiatalos lendülettel érkezett a megbeszélésre Vasas István. Sportról kezdtünk volna beszélni, de a Mókus örsről szóló beszámolója sokkal izgalmasabbnak tűnt.

Így hívják azt a hat fős társaságot, amelynek tagjai önzetlenül, rendszeresen segítik az intézményeket, önkormányzatot. A csoport átlagéletkora 75 év, amely egy 67 éves új tag belépése kapcsán csökkent jó néhány évet. A csoport legidősebb tagja 82 éves.

Ha szükséges, megyünk, segítünk. Játékokat újítunk fel. Legutóbb az óvodában üzemeltük be a szabadtéri eszközöket a gyerekeknek. Virágos kertet hozunk létre, faluházat, vagy játszóteret újítunk fel. Ahol szükséges a segítség, odamegyünk. Van köztünk több szakember, így még a szakmunkák sem fognak ki rajtunk.

– mondta Vasas István. A stabil közösség a sportpályán is együtt van. Szurkolóként biztatják a csapatot. Vasas István is több sportágban kipróbálta magát. Ha teheti, minden nap sportol.

Egy kidőlt fa sem lehet gond, a csoport ilyenkor is segít

Forrás: beküldött

A lendületes sportember kovácsként kezdett dolgozni, majd évtizedekkel később elnök igazgatóként ment nyugdíjba. Azonban most sem pihen, aktívan tevékenykedik a saját külkereskedelmi cége élén.

A Szárligetért Sportegyesületre terelődik a szó. Nyolc szakosztálya működött a pandémia előtt 210 fős tagsággal. A labdarúgók a megyei harmadosztályban fociznak, és indítottak egy programot iskolásoknak is, alakul egy U11-es csoport, hamarosan ott is rúgják a labdát.

Igen népszerű a környéken a Liget Line Dance-táncszakosztály

Fotós: radnai zoli / Forrás: beküldött

Működik ifjúsági korúakkal birkózó-szakosztály, mellettük karate huszonhárom fővel, és sakk is. Igen népszerű a környéken a Liget Line Dance-táncszakosztály. Tagjaik rendszeresen kápráztatják el a közönséget különféle programokon. Emellett van aerobik és zumba csoport is. Emellett egészségmegőrző foglalkozásokat is szerveznek a különböző csoportok.

A pandémia miatt sajnos három szakosztály most szünetel. Várhatóan új lendületet kapnak az íjászok, a túrázók és asztaliteniszezők is.

Vasas István alpolgármesterként segíti a civil szervezeteket. Vöröskereszt is működik a faluban, de tevékenységüket önállóan végzik. A korábban egyesületi keretek között tevékenykedő nyugdíjas klub is betagozódott a sportegyesületbe. A negyvenhárom taggal rendelkező szervezet így hatékonyabban tud működni.