– A talentumok használatát, és a reménytelenségben is a szakralitáshoz vezető utat tanulhatjuk meg Görgényi képeiből – véli Szücs Attila, aki azt is elmondta, a festmények feldolgozása folyamatos és távlati tervei között szerepel megszólítani a kortárs művészeket. Olyan alkotások is vannak az '56-os korszakból, amelyek főként budapesti felvonulásokat jelenítik meg, az egyetemisták menete a Műegyetemtől indult, azután egyre nagyobb lett a tömeg, először a Bem-szoborhoz, majd a Kossuth Lajos térre mentek. Természetesen a környezeti elemek nem azonosíthatók teljesen a képeken. Máig nem tudtuk kideríteni, hogy Görgényi személyes élményekből dolgozott-e, vagy híradások, riportok, filmfelvételek alapján tájékozódott.