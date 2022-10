Ahogy korábban megírtuk, a város jelentős költségcsökkentési intézkedésekre kényszerül, ami gyakorlatilag valamennyi önkormányzati közszolgáltatást érinteni fogja. A képviselők elé számos javaslat került, a többségükről azonban csak lapzártánk után született döntés, tekintettel arra, hogy elfogadásukhoz a közgyűlés megszakításával egy rendkívüli pénzügyi bizottsági ülést is össze kellett hívni. Ezekről a döntésekről a későbbiekben részletesen beszámolunk, a javaslatok vitája során annyi előzetesen körvonalazódni látszik, hogy egyhangúan egyetértettek a spórolás szükségességében. Ugyanakkor több képviselő is hangsúlyozta, hogy az önkormányzat mellett a saját fenntartású intézményeknek is költségcsökkentési programokat kell kidolgozniuk, valamint hogy a képviselői fejlesztési kereteket nem szabadna elvonni, mivel gyakorlatilag ezzel a legkisebb karbantartási munkálatok is elmaradnának a városrészekben, balesetveszélyes helyzeteket teremtve.