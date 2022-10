A Mindszenty József Katolikus Általános iskola 6. osztályos diákjainak műsorával indult az október 6-ei esztergomi ünnepség. A tizenhárom aradi vértanúról szóló emlékezésben a diákok előadásában az 1848-49-es forradalom bukásának okairól, a fegyverletétel után kialakult katonai helyzetről is szóltak.

Az összeállításban – ahogy minden évben úgy most is – elhangzottak a kivégzésre készülő hős tábornokok megrendítő, utolsó szavai, üzenetei. Az ünnepi beszédet Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesülete elnöke mondta, aki többek között rámutatott az aradi vértanúk máig ható példamutatására ma is oda kell figyelni. Az ünnep zárásaként a résztvevők megkoszorúzták az Aradi vértanúk emlékművét.