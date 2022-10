Ez a ház egy ékszerdoboz, az ingatlan a nyugalom szigete. Az udvart csodálatosan parkosították, folyamatosan rendben tartották. Egy kis játszórész is van benne, mely azért is praktikus, mert a játszadozó gyerekeket akár teraszról is szemmel tarthatjuk. Emellett egy kerti zuhanyzó és egy kis faház is elhelyezkedik a kertben, amely különféle holmik és szerszámok tárolására alkalmas. A kis épület teljes összhang van a kialakítással.

Forrás: ingatlanbazar.hu

A ház felé menet egy gyönyörűen berendezett, 30 négyzetméteres fedett terasszal találkozunk, ahol ott maradnak a bútorok, asztal és székek. A tér, kiváló lehetőséget nyújt kellemes a társasági élethez családnak, rokonoknak, barátoknak. Ugyanitt egy kis vizesblokk is helyet kapott, így sütögetés közben nem kell a házon végig menni amiatt, ha a mosdóba akarunk eljutni.

Forrás: ingatlanbazar.hu

A házba belépve az előszobába, majd egy amerikai konyhás, tágas nappaliban találjuk magunkat, ebédlővel, és tv-sarokkal. A konyhabútor ugyancsak a ház részét képei, a többi berendezéssel együtt a nappaliban, az ülőgarnitúra kivételével. A szobák külön bejáratúak ízlésesen beszabott bútorokkal berendezve. A házban két fürdőszoba található, külön wc-vel. Az újszerű, modern gépekkel, bútorokkal, kandallóval berendezett házat 2019-ben építették. További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!