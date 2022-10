Legutóbb néhány napja egy férfi élesztette újra édesanyját Esztergomban. A férj arra ébredt, hogy hogy 65 év körüli felesége nehezen veszi mellette a levegőt álmában. Hívta a fiát, aki telefonon keresztül, a mentésirányító utasításait követve kezdte meg az újraélesztést. A mentők perceken belül helyszínre értek és emelt szinten folytatták az életmentést, ami az időben megkezdett mellkasi nyomásoknak köszönhetően végül sikerre vezetett.

Egy hete egy szintén 65 év körüli nő lett rosszul egy kocsiban, amit lánya vezetett Tatabánya közelében. Az asszony mellkasi fájdalomra panaszkodott, majd egyszer csak nem válaszolt lányának, aki így azonnal félreállt autójával. A sofőr mentőt hívott és a rutinos mentésirányító utasításai szerint megvizsgálta édesanyját, aki már nem lélegzett. Végül egy másik kocsi sofőrjével közösen, a telefonos instrukciók alapján végezték az újraélesztést.

Perédi Péter legutóbb arról is beszélt, hogy túlnyomó többségben azoknál a személyeknél áll be hirtelen szívleállás, akiknek valamilyen krónikus betegségük van. Éppen ezért fontosak nagyon a szűrővizsgálatok. Ahogy az is, hogy ha látunk valakit, aki rosszul van, merjünk segíteni neki. Éppen ezért, ha valaki szeretné elsajátítani az életmentő fogásokat, akkor azt minden hónap első hétfőjén megteheti a megyeszékhely mentőállomásán. Ugyanis ekkor nyílt napot szerveznek, amelynek keretében a civilek elsajátíthatják az újraélesztés technikáját. A végén pedig oklevelet kapnak erről a résztvevők.

Ezúttal a Hősképzés november 7-én, 15 és 17 óra között lesz a Tatabányai Mentőállomáson.