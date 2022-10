Partneri együttműködés – Az esemény részt vett dr. György László államtitkár is, aki úgy vélekedett, nem mindig volt partneri a HÖOK és a kormányzat között az együttműködés, ez azonban mára már megváltozott. Az elmúlt évek eredményeit is felsorolta, mint például azt, hogy megduplázták az egyetemek költségvetését január elsejétől, valamint a külföldön tanító legjobb magyar tudósok (Karikó Katalin, Barabási Albert László, Krausz Ferenc, Roska Botond, Buzsáki György) is időről időre hazánkba látogatnak előadásokat tartani a magyar diákoknak.