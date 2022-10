Ahogy arról beszámoltunk, a döntősök kiválasztásánál a zsűri legfontosabb szempontja a történet, mely megmutatja, hogy az adott fa vagy facsoport miért fontos és különleges az őt nevező közösség számára. Az alapítvány célja a versennyel, hogy felhívja a figyelmet a természet és a közösségek kapcsolatára, illetve a természetvédelem fontosságára.

Érdekesség, hogy ez már a második fás elismerés Tatán: az Öreg-tavi platán 2014-ben az év fája lett, az európai mezőnyben pedig a második legszebbnek választották. Az Év Fáját a közönség választotta meg online szavazás révén, július 1. és október 1. között. Az izgalmak fokozása végett a szavazás állása az utolsó napokbanó rejtve is volt. A tatai platánhíd mögött a második az angyalföldi gesztenyefa lett, 2964 szavazattal, a harmadik helyezett pedig 1963 vokssal a miskolci, 250 éves fekete nyárfa. A Cseke-tavi fát a Miénk a Grund Városvédő Egyesület és a Csurgó-kút Egyesület nevezte a megméretésre. Az eredményhirdetésen utóbbi szervezet alelnöke beszélt arról is, hogy a nevezéssel a szerintük nagyobb védelmet érdemlő Angolkertre szerették volna felhívni a figyelmet, és a következő 20 évben is fognak nevezni szebbnél szebb fákat.

Tata Facebook-oldalán a díj kapcsán kiemelték: örömteli, hogy ismét egy tatai platán került ki győztesen a megmérettetésből, ráadásul az újabb országos sikert kevesebb, mint egy héttel az után érte el Tata, hogy tudatos városfejlesztési tevékenységéért megyénkben először nyerte el a Települési Hild János-díjat, többek között annak köszönhetően, hogy a természeti környezet értékeinek fejlesztése terén, kiemelkedik a magyarországi városok közül.