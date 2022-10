A község polgármestere, Pekár Zsolt az önkormányzat közösségi oldalán is felköszöntötte az ünnepeltet. Ahogyan posztban is olvasható, Lengyel Jenőnét, Manci nénit születésnapja alkalmából Pekár Zsolt virággal, és egy Ászár 20 feliratú díszdobozos borral személyesen köszöntötte dr. Istvándi Csilla jegyző, – aki egyben a szépkorú unokája is – és Szabó Hedvig anyakönyvvezető. A településvezető szívből jövő jókívánságai mellett átadta Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő oklevelét is.

Mint kiderült, az ünnepelt, leánykori nevén Bognár Margit 1927. október 29-én a felvidéki Nyárasdon született egy 7 gyermekes családban. Az 1946-os áttelepítések során 7 hónapos áldott állapotban lévő asszonyként áldatlan körülmények között érkezett Magyarországra. Derűs életszemlétének és a befogadó embereknek köszönhetően hamarosan új otthonra lelt Ászáron, de még több mint 70 év távlatából is „hazamegyek” kifejezéssel látogat szülőfalujába. Manci néni 4 gyermeket nevelt fel, akik 8 unokával ajándékozták meg. Ma már 11 dédunoka is bearanyozza a mosolygós dédmama életét.

A jókivánságokhoz a Kemma.hu csapata is csatlakozik, s ezúton is boldog születésnapot kívánunk Manci néninek!