A Kormány döntött arról, hogy el kell kezdeni a mintegy ötven évvel ezelőtt megépült regionális rendszer azbesztcementből készült gerincvezetékeinek cseréjét. Bencsik János, a Tatai-medence országgyűlési képviselője ezzel kapcsolatban közösségi oldalán közölte, hogy a 40 milliárd forintot meghaladó beruházás keretében új vezeték is épül a vízaknák és a Turul alatti karsztvíztároló, továbbá Tatabánya-Tata, illetve Tatabánya-Oroszlány között.

A Tatabánya-Környe Ipari Park biztonságos vízellátását pedig úgy oldják meg, hogy egy új gerincvezetéket is építenek. A keletkezett szennyvíz kezelésére pedig a meglévő szennyvíztisztító kapacitását tervezik a kellő mértékben megnövelni. Bencsik János közzétette azt is, hogy folyamatban van a két – még ötven évvel ezelőtt üzembe helyezett - vízbánya korszerűsítésének előkészítése is a térségben.