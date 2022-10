Megelégelték a lakók a gyorshajtókat Tatán, az Almási úton. Évek óta jelent problémát, hogy az alig 200 méteres szakaszon az autók sokszor akár óránként 90 kilométer/órás sebességgel száguldoztak. A motorosok pedig nem ritka, hogy egy keréken, kiemelt kormánnyal parádéztak az utcában.

A lakók többször is kérték a rendőrséget, hogy traffipax-szal figyeljék a gyorshajtókat. Azonban, mivel az utcában nem volt sebességkorlátozó tábla, erre nem volt mód. Ezért végül pár lakó kezébe vette az irányitást és a közútkezelőt kérte a probléma megoldására.

A szakértők ki is mentek és felmérték az utcát, megfigyelték az autósokat. Az eredmények alapján pedig úgy döntöttek, hogy az Almási út egész hosszára 40 kilométeres korlátozást rendelnek el. Két táblát már ki is helyeztek, egyet közvetlenül az utca elejére a Bacsó Béla kereszteződésbe, a másikat pedig a Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola előtti parkolóhoz. A lakók remélik, így ezek után már a rendőrök is ki fognak járni traffipax-al mérni a szabálytalankodókat.