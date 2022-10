Fiatalok táncoltak időseknek

A gálaműsor bővelkedett kedves pillanatokban: voltak a fellépések és a gyertyagyújtás, valamint a torta felszelése is megadta az ünnep fényét. Mindenek előtt az apróságok tánca is szívmelengető volt, a kicsik egy meglepetésprodukció erejéig léptek színpadra. Az ünnepeltek unokái alkották a gyermekcsoportot, így aztán sok szépkorú szemébe könnyeket csaltak az utódok. A hangulatos rendezvénynek hivatalos része is volt: Handl Istvánné klubvezető Grúber Zoltán polgármestertől vett át egy emléklapot, amelyben gratulálnak a jeles alkalomhoz. A településvezető elmondta, még legalább egyszer ennyi esztendőt kíván a klubéletnek, és megköszönte, hogy a civil szervezet munkája tovább öregbíti Kecskéd hírnevét.