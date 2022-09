Szép mint a fény és olyan szép mint az árnyék.

– ezzel a mottóval hirdette meg idei közös fotópályázatát a községi önkormányzat és a községi könyvtár. A nagy népszerűségnek örvendő versenyre minden pályázótól 3-5 kiváló minőségű képet várnak, amelyeken a fény és az árnyék játéka jelenik meg.

Ebből a szempontból az erdei ösvényen a falevelek között beszűrődő napsugarak látványa is jó választás lehet, de a fotósok minden bizonnyal igyekeznek kreatívabb ötleteket választani. Az alkotásokat a [email protected] e-mail címre várják szeptember 10-ig.

Azt is közzétették, hogy szakemberekből álló zsűrit bíznak meg azzal, hogy elbírálják a pályaműveket és hogy odaítéljék a díjakat. Megéri benevezni a népszerű fotópályázatra, hiszen a győztes átveheti és egy évig birtokolhatja a vándorkupát, melyet a tavalyi első helyezett ad át számára. Mindemellett a dobogósokat értékes nyereményekkel fogják jutalmazni. A szervezők arra is felhívják a figyelmet, hogy aki beküldi a fotóját, az hozzájárul a közléséhez is.