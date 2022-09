Simonné Venter Éva, a környei Simon méhészet vezetője és a megyei Turul Méhész Egyesület elnöke véleménye szerint az elmúlt negyven év szinte minden tapasztalata dőlt dugába ebben az esztendőbe. Korábban ugyanis, ha elfagyott az akác, akkor az úgynevezett sarjvirágok, amit másodvirágzásként is említhetünk, már nem adtak termést. Most viszont...

– Az idén kora tavasszal is megfázott az akác, és csak a fák csúcsain voltak egészséges virágok – emelte ki Éva asszony. – Ennek dacára talpig kivirágzott az akác, és termést is adott. Ennek köszönhetően a vártnál sokkal jobb lett a termés.

A jó nektárhozamokra egyelőre még a szakemberek is keresik a választ, hiszen már három-négy esztendeje gyengén termett az akác, mert a sarjvirágok kevés begyűjthető termést adtak. A méhészek úgy gondolják, hogy ez a gyökeres „javulás” a klímaváltozással függhet össze. Mindenesetre az idei akácméz-termésre nem lehet panasz.

– A facélia vagy mézontófű kissé összevirágzott az akáccal, így a méhek már csak akkor kezdtek a facélián „mézet” gyűjteni, amikor az akác elvirágzott – jegyezte meg a Simon méhészet vezetője.

– Időközben viszont beköszöntött a forróság, ami megviselte a mézontófüvet. A probléma persze kissé korábbra nyúlik vissza, hiszen már a facélia vetésekor is szárazság volt, így a növény nem fejlődött normálisan, ezért a termése is kevesebb lett. A máskor bőtermő napraforgó idén „elesett”. Az aszály miatt kicsik lettek a tányérjai és gyorsan el is virágzott a növény. A hárs esetében elmondható, hogy információink szerint országosan jól teljesített.

Szeptember 20-ig a méhészeknek meg kell oldaniuk a beteleltetést, el kell látni téli élelemmel a méhcsaládokat. A forróság miatt azonban virágporhiány alakult ki, ami pedig nélkülözhetetlen a fiasítás neveléséhez. A szárazság okán legalább három hét kimaradt a petézésből is. Emiatt generációk esnek ki, az egyedlétszám is csökken. A problémával leginkább majd tavasszal szembesülhetünk, amikor nem lesznek kellően erősek a családok a virágok a beporzáshoz, illetve a nektárgyűjtéshez.