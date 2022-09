Az óvodát is megszépítették - Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő a jó együttműködést, a fejlődést elősegítő hozzáállást köszönte meg a falu vezetőségének. Elmondta: az igényeket felmérve az óvoda felújítására, valamint játékok beszerzésére is szükség volt, melyet szintén a TOP Plusz keretén belül, mintegy 48 millió forintból valósítottak meg. A beruházás részeként a jelenleg kétcsoportos, 45 férőhelyes intézmény részleges korszerűsítésére, valamint felszereltségének javítására volt szükség, melynek segítségével a 3 és 6 éves korú ácsteszéri gyerekek is gazdagodtak, jobb körülmények között tölthetik napjaikat.