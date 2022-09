Dömösi turistaközpont

Budapest környéke, egyben hazánk egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága a Dömös környéki vadregényes szurdokvölgy, a Rám-szakadék, illetve a közelben magasodó, páratlan panorámájáról nevezetes Prédikálószék, illetve a Vadálló-kövek. A kettő közötti völgyben helyezkedik el a Szentfa-kápolna és a Kaintz György-forrás, amely az itteni túrák csomópontja. A hely népszerűségére jellemző, hogy a területet kezelő Pilisi Parkerdő évente több százezer belépést regisztrál itt.

Fotós: Walczer Patrik / Forrás: 24 Óra

A helyszínről a Visegrádi-hegység és a Dunakanyar számos látványossága megközelíthető. A már említett Rám-szakadék természeti szépsége miatt méltán tartozik a Dunakanyar legismertebb kirándulóhelyei közé. A vulkanikus kőzetbe vágódott szurdokvölgy mélysége több helyen meghaladja a 35 métert, és természeti adottságai miatt egyike a legnehezebben járható magyarországi jelzett turistautaknak. A Pilisi Parkerdő 2005-ben rozsdamentes anyagból készült létrákkal és korlátokkal könnyítette meg a feljutást, és biztonsági okok miatt – külföldi, például a Szlovák Paradicsomból ismert példák nyomán – felfelé egyirányúsították.

A völgy másik oldalán a Dunakanyar másik népszerű látványossága, a Prédikálószék magasodik, melynek csúcsára a Pilisi Parkerdő 2016-ban épített kilátót Koller József Ybl-díjas építész tervei alapján. A csúcsra a Visegrádi-hegység egy másik igen nehezen járható útvonala vezet fel a szintén vulkáni andezittufából kipreparálódott sziklasoron, a Vadálló-köveken keresztül.

Új, többfunkciós fogadóépület

A Visegrádi-hegység egyik leginkább frekventált kirándulóhelyén mostantól egy korszerű, többfunkciós fogadóépület szolgálja a természetbarátok kényelmét és biztonságát. A területet és a környező erdőket kezelő Pilisi Parkerdő éppen a hely népszerűsége miatt tartotta fontosnak, hogy információs és elsősegély-központot hozzon létre itt.

– A Pilisi Parkerdő az elmúlt években következetesen fejlesztette erdei turisztikai infrastruktúráját. Ma már elmondhatjuk, hogy az ország leglátogatottabb erdőterületei a 21. század igényeinek megfelelő, rendszerbe kapcsolt infrastruktúrával várják az erdőlátogatókat, túrázókat. Valljuk, hogy a Parkerdő számára a turisztikai infrastruktúra fejlesztése és így a kirándulók ökoszisztéma iránti érzékenyítése nemcsak egy feladat, hanem a fenntarthatóság magától értetődő, elválaszthatatlan része. Munkánk eredménye, illetve terméke nemcsak a faanyag, a vadhús vagy a számtalan ökoturisztikai szolgáltatás… Hanem maga nagybetűs ERDŐ, Földünk egyik legösszetettebb ökológiai rendszere. Mi a Pilisi Parkerdőnél azon dolgozunk, hogy ezt a »terméket« folyamatosan biztosítsuk a jelenkor és az elkövetkező generációk számára – mondta el a mai avatóünnepségen Reinitz Gábor, a beruházást megvalósító Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatója.

A 29 négyzetméter alapterületű, fából készült könnyűszerkezetes épület a már meglévő ökoturisztikai infrastruktúra fontos kiegészítő és hiánypótló eleme. Frekventált turisztikai és információs csomópontként nemcsak a Rám-szakadékba látogatók, hanem a Vadálló-kövekre, a Prédikálószékre vagy Dobogókőre tartó turisták is itt tájékozódhatnak a környékbeli célpontokról, látványosságokról és helyi jellegzetességekről – ideértve a gasztronómiát is. A felső szinten berendezett teraszon a vendégek megismerkedhetnek a helyi termékekből készült finomságokkal, de lehetőségük nyílik akár a magukkal hozott úticsomag elfogyasztására is.

A közeli két nehéz, helyenként és esős időben vagy eltévedés esetén akár kockázatos turistaútvonal indokolta, hogy az épületben a Pilisi Parkerdő megteremtse a térségbe érkezők biztonságos kirándulási körülményeinek feltételeit. Az épületben külön helységet alakítottak ki a bajba jutott turisták ellátására. Defibrillátor, elsősegély-csomag és hordágy mellett megtalálhatóak az erdei kirándulás során gyakori problémát okozó kullancs-csípés elleni eszközök is, valamint a darázscsípés sürgősségi ellátásához szükséges gyógyszerek és kötszerek. Mindezek használatát szakképzett személyzet segíti.