Freya például bemutatta, hogy milyen gyorsan megtalálja az elrejtett dolgokat. Szagminta alapján igazi tudományát is megcsillantva keresési gyakorlatot is bemutatott, és az eltűnt személy nyomára is bukkant Fenusz Anitával. Később pedig barátkozni is lehetett vele, a gyerekek legnagyobb örömére.

Ezután a Színházikó Társulat előadásában a Mesebolt című darabot nézhették meg az érdeklődők. A Tardosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai mindig, mindenhol segítenek. Most is bemutattak egy mentési gyakorlatot.

Egy autó lesodródott az útról és fának csapódott. A balesetet szenvedett jármű az árokba kigyulladt. A tűzoltók eloltották a lángokat és áramtalanították a járművet, a mentésben részt vevők ellátták a sérültet. Az önkéntesek Póta Márk vezetésével és Elekes Zsolt mentőszakápoló segítségével gyorsan elhárították a veszélyhelyzetet.