Az idén hatalmas nagy fejtörést okozott nekik a nagy szárazság, sokat kellett locsolni. Több százféle termett fél hektáron, mondta Zita. Három kategóriába sorolhatóak a tökök: étkezési tök. Nagyon sokféle van ebből is. Tölthető turbán tök, vagy levesnek való, sőt, a hagyományos sütőtök. S létezik még mogyoró ízű csoda is. Dísztökök közül aztán ezerféle: a zöld csodás ragyogó színei mellett mostanában keresik a fehéreket és annak árnyalatait is.

S a hagyományos halloween tökök, amelyekből hatalmas rémisztő arcokat is lehet alkotni. Hétköznap 12-18 óráig, s hétvégén 9 és 19 között lehet válogatni a tökcsodák között.