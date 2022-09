Huszonegy éve indult a vállalkozás. Őstermelőként dolgoznak, csaknem fél hektáron termesztik az ősz kedvenc termését. A magok nagy részét Németországból szerzik be. Ennek köszönhető, hogy rendkívül változatos és gazdag a kínálatuk. A náluk termesztett tökökből sokat nem is ismernek a hazai termelők. Miután elültetik, nem sokáig tudják géppel kapálni, így az aratásig kézzel művelik. Az idén a nagy szárazság okozott gondot: folyamatosan kellett locsolniuk.

Berendi Zita tulajdonos

Fotós: Sugár Gabi / Forrás: 24 Óra

Az ősz színeiben ragyogó tökök több kategóriába sorolhatók.

- Nagyon sokféle étkezési tököt is kínálunk. Tölteni, sütni és levest készíteni is kiválóan alkalmasak. Közismert ma már itthon a japán, vagy hokkaidó tök. Krémlevesnek és sütésre is kiválóan alkalmas. Létezik rózsaszín, rücskös sötétzöld, nagy piros is.

A hagyományos sütőtök is megtalálható Tarjánban, de kínálnak tojáshéj színű mogyoró-ízű zöldséget is. Vásárlóbarát a kínálat. Vannak eleve kis méretű termések azoknak, akik egy főre főznek.

Népszerűek a turbántökök is. Többféle méretben léteznek, és kiválóan alkalmasak arra, hogy valami finomsággal megtöltsék.

Ezerféle forma, szín várja az őszi árnyalatok és ízek kedvelőit

Fotós: Sugár Gabi / Forrás: 24 Óra

A másik nagy kategóriába tartoznak a dísztökök. Millióféle fajta, színű, méretű. Zita a mai trendekről is beszélt. Négy éve a fehér színben pompázó termések a kelendőek. Persze általában akkor kerül napvilágra, hogy mi a legújabb trendi a tökökből, amikor már közeleg a betakarítás ideje. Zitáék éppen ezért tájékozódnak már a vetés előtt külföldön, és szerzik be a magokat Németországból.

Változatos a felhasználásuk - A rendezett udvaron egy hatalmas szalmabábú takarja el a hátsó részben katonás rendben sorakozó tököket. A vásár a készlet erejéig tart, de Berendi Zita elmondta: általában október közepéig tart. A tökvásár rávilágít arra, hogy sokkal változatosabban gondolkodhatunk az őszi termésről. A főként halloween faragások mellett többféle felhasználási módja is lehet. Éppen ezért hétköznap délutánonként, hétvégén egész nap lehet válogatni a tökök között.

– A hagyományos halloween tököknek vastag a húsa, de sokáig eláll. Sokan ilyenkor elviszik és halloween előtt kifaragják. Az olajtök különlegessége, hogy a magja nem héjas.

Kedvelik a rózsaszín színvilágban pompázó tököket is. Zita kiemelte, hogy mindig igyekeznek újítani, és egy-egy új színnel bővíteni a tökpalettát.

A lopótökök családjába tartozó terméseket is kedvelik a vásárlók. Sokan kiszárítják őket, és madáretetőt készítenek belőlük.

A gyönyörűen rendben tartott portán nemcsak tökök várják az érkezőket. Levendula csokrok és apró ajándékok mellett szörpök, fűszerkrémek is kaphatóak. Citromfű, menta, kamilla, csokimenta, hárs szörp, vagy bazsalikom, szilvalekvár, zellerkrém is sorakozik a polcokon.