Mecseki Melinda, a szolgáltató központ vezetője köszöntötte a megjelenteket. Kiemelte: az érdeklődés azt mutatja, hogy a legkisebb megye is igen aktív, és az itt működő civil szervezetek nagy érdeklődéssel várják a 2023-as pályázati időszakot.

Bencsik János, a Tatai-medence országgyűlési képviselője elmondta: erős civil élet zajlik megyénkben, és ennek komoly megtartó ereje van. Ezt mutatja a zsúfolásig megtelt nagyterem is. Dr. Veres Zoltán megyei jegyző kiemelte: több területen is szorosan együttműködnek a megyében élő civilekkel.

Dr. Kisida Tamás, dr. veres Zoltán, Bencsik János, Szalay-Bobrovniczky Vince, dr. Kecskés Péter és Furka Ágnes

Fotós: Novotni Ákos / Forrás: 24 Óra

Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár előadásában kifejtette: Tatabányán kezdték meg a 2023-as Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázatai lehetőségeinek ismertetését. Az országos turné célja, hogy a megyékben fel tudják hívni a civilek figyelmét az újabb lehetőségekre. Jövőre ismét emelkedik a felhasználható keretösszeg; már a 11 milliárdot is meghaladja. Kiemelte: az idén különösen aktív évet zártak a civilek, és csaknem tizenháromezer sikeres pályázatot nyújtottak be. Megyénkben 228-at, ezek révén szűkebb hazánk 140 millió forinttal lett gazdagabb.

Nagy volt az érdeklődés

Fotós: Novotni Ákos / Forrás: 24 Óra

Emellett a Falusi és a Városi Civil Alapra is lehetett pályázni ingatlan és gépjármű beszerzésre is. Komárom-Esztergom megyében ezerháromszáznál is több civil szervezet tevékenykedik. Hozzátette: bármilyen szektorban dolgozó civil közösség benyújthat pályázatot, amely hasznos tevékenységet folytat, értékeket teremt és közösséget épít, gondoz.

A programon ezt követően dr. Kecskés Péter főosztályvezető a NEA 2022. évi összevont, egyszerűsített és normatív pályázatainak, valamint a Magyar Falu Program Falusi és a Városi Civil Alap 2022. évi pályázatainak tapasztalatairól szólt; dr. Kisida Tamás jogi referens a civil területet érintő szakmai programokról, eseményekről, Furka Ágnes osztályvezető pedig tájékoztatót tartott a NEA 2023. évi összevont és egyszerűsített pályázatai kiírásairól.