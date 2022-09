A program Cserna Andrásné klubvezető értékelésével kezdődött, majd Lazók Zoltán polgármester mondta el ünnepi gondolatait. A hivatalos megnyitó után Hosszú Mariann nótákkal és operett slágerekkel szórakoztatta a közönséget. Ezt követően Cservenák Erzsébet szavalata következett.

A jó hangulatú rendezvényen színpadra lépett a Tatabányai Felsőgallai Nyugdíjas Klub és az Örök Ifjak tagjai is, akik kizárólag erre az alkalomra írt dalukat adták elő. A tíz éves évforduló alkalmából más települések klubvezetői is képviseltették magukat az eseményen, akik ajándékokkal köszöntötték a jubiláló oroszlányi civil szervezetet. A rendezvény hátralévő részében Szotyori László biztosította a talpalávalót, nem is akárhogyan, hiszen a megjelent tagok és vendégek egészen estig birtokolták a táncparkettet.