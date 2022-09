Szorgos kezek dolgoztak pénteken is a Tóvároskert kisvárosi lakótelepnek is nevezett társasházait elválasztó utcákban. A területnek a fejlesztési finanszírozására már korábban is pályázott a helyi önkormányzat. Járdák újultak meg, és ha most még csak murvával borítottat is, de újabb parkolókat alakítottak ki. Lassan viszont a tömbházak közötti utcák is átesnek egy jelentős „arcfelvarráson”. Ennek apropóján tartott a helyszínen tájékoztatót Bencsik János, a Tatai-medence országgyűlési képviselője, miniszterelnöki biztos és Schunder Tibor, a település polgármestere.

Baj első embere kiemelte, hogy a belső utcák felújítására 42 millió forintot nyert a község a Magyar Falu Program keretében. Ebbel csaknem 370 méternyi útszakaszt újíthatnak fel. Ottjártunkkor javában munkálkodtak a kivitelezők. A tervek szerint ugyanis a jövő hétre az aszfaltozással is végez a beruházó.

Schunder Tibor azt is megemlítette, hogy a belső utcák korszerűsítése mellett a tereprendezést is elvégzik, illetve a megnövekedett gépkocsiállomány miatt parkolókat is „építenek”. Ősszel pedig megkezdődhet a környék fásítása, illetve a cserjék ültetése.