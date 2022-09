A MÁV mobilalkalmazása 2020 nyarán bővült a „Térségi és városi jegyek” menüponttal, amelyben több városi és térségi bérlet is elérhető. A mostani fejlesztésnek köszönhetően többek közt Tata helyi buszjárataira érvényes jegyek és bérletek is elérhetőek a vasúttársaságnál.

A városban összvonalas havi, kéthetes, tanuló- és nyugdíjasbérletet is lehet vásárolni. Ezeken túl a MÁV-START jegypénztáraiban és jegykiadó automatáiban elérhetőek Tata elővételben váltott menetjegyei és Tata turistabérletei (napijegy) is, illetve a fent felsorolt helyi buszbérletek is.

A MÁV–Volán-csoport hosszú távú célja, hogy az utasok egységes felületen, egyszerűbben tudják megváltani menetjegyeiket és bérleteiket – legyen szó akár buszos, akár vasúti utazásról. Ennek érdekében 2020-ban kezdődött meg a különböző régiókban a Volánbuszra érvényes jegytermékek értékesítése a vasúttársaságnál is. Többek között a Tokaj és Sárospatak vonzáskörzetében közlekedő autóbuszjáratokra szóló viszonylati bérletek is megvásárolhatók a MÁV-START jegypénztáraiban és automatáiból.

A MÁV applikáció „Térségi és városi jegyek” menüpontjából pedig már megválthatók a Volánbusz egyes székesfehérvári, nagykanizsai, várpalotai, zalaegerszegi, siófoki, pápai, szolnoki, egri, nyíregyházi és békéscsabai helyi buszbérletei is, valamint Szeged városi 24 és 72 órás napijegyek és bérletek. A társaság közleménye kitér rá: a tarifális átjárhatóság megteremtése azért is kiemelkedően fontos, mert a vasúttársaság által jelentős fejlesztésen áteső, környezettudatos szolgáltatást a vasút­állomástól távolabbra igyekvők is igénybe tudják venni.