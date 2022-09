A diákok többsége a tanév során robotikaszakkörön ismerkedett a programozás alapjaival, de voltak olyanok is, akik most kezdtek el robotokkal foglalkozni. A délelőtti foglalkozásokon az iskola informatika-tanárnőjének irányításával dolgoztak az ifjoncok. Ekkor egy-egy mese szereplőit építették meg és programozták be, majd elkészítették a mesefilmet, amelyben a robotok voltak a színészek.

A táborozás során aztán környezetbarát szélkerekeket, napelemes robotok szereltek össze a gyerekek, és a szelektív hulladékgyűjtést gyakorolták a padlórobotokkal. A következő napon a sport volt a téma. Bokszoló, kosarazó, diszkoszvető robotokat és Forma-1-es autókat alkottak, míg az utolsó napon a művészeté volt a főszerep: rajzoló, táncoló, éneklő „figurák” készültek.

A résztvevők digitális kompetenciáit, algoritmikus gondolkodást számítógépes programozási játékokkal, logikai feladatokat tartalmazó online szabadulószobával, 3D-s színezőkkel és társasjátékokkal fejlesztették a pedagógusok, Sárközi Hajnalka és Hédi Katalin.

Délutánonként aktív szabadidős programok várták a lurkókat. Volt jógafoglalkozás és tartásjavító torna, Molnárné Kovács Mónika vezetésével, QR-kód kereséssel és rejtvényfejtéssel egybekötött honismereti séta a faluban és mobiltelefontartó zsákok is készültek.

A tábor ideje alatt két kirándulást szerveztek. Az első alkalommal Budapestre utaztak a táborozók, ahol az Álmok álmodói interaktív kiállításon a magyar találmányok sokaságát nézték meg, majd dottóztak a Margit-szigeten. Ezt követően Tata volt az úti cél, ahol az Eötvös József Gimnázium robotika szakkörösei tartottak bemutatót tanáruk, Szeidemann Ákos vezetésével.

Gyorsan, izgalmasan és rendkívül hasznosan telt el a tábor öt napja, a nyár utolsó napjai. Mind a tanulók, a középiskolás segítők és a kísérő pedagógusok is élményekben gazdagon tértek haza a táborzárás után.