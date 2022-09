Budapestről, Jászberényből, de még Pécsről is érkeztek professzorok, muzeológusok, pedagógusok és humánökológusok a Ökofalu többnapos jubileumi rendezvényére. Az előadásokon kívül városnézésre is lehetőség nyílt: egyebek mellett az Öreg-tó partjához is kirándulhattak, ahol a Tatai vár az Esterházy-kastély ígért emlékezetes pillanatokat, de a szomszédos Fényes tanösvény is élményekben gazdag programot tartogatott.

Vásárhelyi Tamás biológus, a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület alapító elnöke elmondta, minden évben más helyszín ad otthont a találkozónak, amely kiváló alkalom a tapasztalatcserére. A 300 tagú szervezet hirdeti és kiemelten foglalkozik a fenntarthatóságra neveléssel, különös tekintettel az emberi kapcsolatokra – legyen az épített, társadalmi vagy pedig természeti környezetben. Ezt hirdeti az egyesületi embléma is, ami egy őshonos magyar kutyafajtát, pulit ábrázol.

Ezekhez a gondolatokhoz csatlakozott Gyalog Éva elnökségi tag is, aki mind közül az Ökofaluban található középkori fogadót és Czumpf Attila előadását nevezte meg legjobb programként. Ezenkívül látványos volt Schenkeri Zsuzsa gombaszakértő előadása a környéken található minták alapján, valamint a madárgyűrűzés is.

Czumpf Attila a jubileumi faültetésre emlékeztető kerámiát mutatja

Fotós: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Privigyei Csaba “madársuttogó”, ornitológus szajkót és nagy fakopáncsot jelölt meg. Mindezt egy érdekes előadás előzött meg: Musicz László, az Által-ér Szövetség szakmai igazgatója a Gerecse Natúrpark arculatáról és az előttük álló feladatokról beszélt. A tervek szerint pályázati forrásokból alakítanak ki egy vízi tanösvényt az Öreg-tavon, továbbá élményösvényt terveznek a Réti-halastavakhoz.

Musicz László, az Által-ér Szövetség szakmai igazgató előadásában a Gerecse Natúrparkról és a további feladatokról is beszélt

(Fotós: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra)

Labancz Györgyi házigazda, a Természetes Életmód Alapítvány elnöke szerint megalapozták és elterjesztették a magyar környezeti nevelés szenzitív és tevékenységközpontú módszereit. Szerinte az Ökofalu működése révén számos remek ötlet elsajátítható, amelyeket hasonló jelleggel indított intézmények, például ökoiskolák tudnak hasznosítani. A civil szervezet vezetője emlékeztetett arra is, hogy legutóbb 23 évvel ezelőtt adott otthont Tata az országos rendezvénynek, ma már nem is lehet alkalmasabb helyszínt találni a programoknak Agostyánnál. Az ünnepség nem érhetett véget az országos szimbólum, a faültetés, nélkül: mostantól madárberkenye emlékeztet a 30 éves évfordulóra az Ökofaluban.