Az egyik, szerkesztőségünkbe telefonáló olvasó azt is elmondta, hogy az Európai Mobilitás Hetén – amelyhez a vasút is csatlakozott akciókkal – vagyis a szeptember 16. és szeptember 22. időszakban három alkalommal is kénytelen volt állva utazni. (A Győrből 7 óra 38-kor induló, a Délibe 9 óra 34-kor érkező vonatról van szó – a szerk.). Hozzátette, hogy a jegyvizsgálók csak azt tudták ismételni, járműhiba az oka annak, hogy egy kocsival jártak a vonatok. Azt is megismételte, hogy ennél a reggeli vonatnál nem most fordult először, gyakran még a Covid-járvány idején is így, összezsúfolódva kellett utazniuk.

Egy másik olvasónk, M. G. Vértesszőlősről küldött e-mailt szerkesztőségünkbe, tapasztalatairól fotót is küldött.

„Áprilisban átköltöztünk Vértesszőlősről Győrbe, nyitottunk egy új telephelyet a Fehérvári úton. A Győr-Gyárváros vasúti megállóhely nagyon közel van üzletünkhöz, így minden nap vonattal utazom dolgozni. Sajnos rendszeresen visszatérő probléma, hogy valamilyen okból csúcsidőben (dolgozók, iskolások ilyenkor utaznak Komáromba, Győrbe) egyetlen szerelvényt küldenek. A Budapest Déli–Győr vonalon közlekedő S10-es személyvonatról van szó, ami 6 óra 17-kor érkezik Tatabányára és indul tovább Győr felé. Persze abban az esetben, ha éppen nem késik, ami szintén rendszeres.

Előfordult olyan is, hogy már Vértesszőlősön nem tudtam felszállni, annyi utas állt már az ajtókban is. A mai napon is (szeptember 15-én érkezett szerkesztőségünkbe az e-mail – a szerk.) voltak olyan utasok, akik nem tudtak felszállni Komárom, Ács, Nagyszentjános, Győrszentiván állomásokon. Itt már sajnos nem arról van szó, hogy nincs ülőhely (bár Győrig én sem szívesen állnék), hanem annyira sok az utas, hogy akadályozva van a fel-és leszállás is. Ennek bizonyítására csatolva küldök egy képet, amely a győrszentiváni megállónál készült ma reggel.

Több utas is mondta, hogy már küldtek panaszlevelet a MÁV illetékeseinek, vagy telefonon hívták őket, de továbbra sincs érdemi változás. Nyári vakáció alatt egyszer sem fordult elő, hogy egy szerelvény érkezzen (legalábbis én nem tapasztaltam), sőt a 7 óra 17-es vonaton sem, ami legtöbb esetben kong az ürességtől. Az igazság kedvéért megjegyzem, hogy a későbbi vonattal nem sűrűn utaztam.

Szóval ez lenne a probléma, ami nagyon sok utas életét megkeseríti.

Tisztelettel kérem, hogy amennyiben a témát érdemesnek tartják a megjelenésre, legyenek szíves írni róla. Akár a MÁV illetékeseinek megkérdezésével, hiszen sokan kíváncsiak vagyunk az okokra. Lehet, hogy sokat segítene a helyzeten, ha szélesebb körben is értesülnének a problémáról.”