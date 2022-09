Komárom Két év után rendezhették meg ismét a paralimpiát, amelyet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fogyatékosok Nappali Intézményének és Sorstárs Támogató Szolgálatának udvarán tartottak. Az intézmény vezetője, Ravaszné Takács Márta a megnyitón arról beszélt, örül, hogy ennyien eljöttek hozzájuk, még akkor is, ha több csapat betegség miatt sajnos nem tudott részt venni az eseményen.

Ennek ellenére Kömlődről, Esztergomból, Tatáról is érkeztek, valamint két komáromi csapat is megjelent. Az is elhangzott, a rendezvény a Czibor Zoltán Paralimpia nevet viseli, így is emléket állítva az egykori világklasszis labdarúgónak, az Aranycsapat balszélsőjének.