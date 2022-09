Érdekes – ha másban nem is, ebben egyetérthet, aki megkóstolta a Huncut szilva herceget. Egyesek szerint a vörösbor kölcsönöz némi pikáns ízvilágot az amúgy zömében édes falatoknak, és inkább a fahéj, mintsem a szilva domborodik ki belőle. Talán ezért kapta a huncut jelzőt. Mások, az édesszájúak szerint fenséges az ízvilág, és végképp érthető a fent említett titulus. Ízléseken kár vitatkozni...

Ki így, ki úgy gondolja, a győztes finomságot a nagykőrösi Vanília & Gelarto cukrásza, Karikó Orsolya álmodta meg. Több helyen is megkóstoltuk az édességet, ami nevében ugyanaz volt, ízében és árában különbözött. Az eltérés lehetséges, azt a különféle alapanyagok indokolják. Függ a szilva fajtájától és a gyümölcs savasságától is. Tehát hiába kapják meg a megyei ipartestület tagjai a grammra pontos receptet, minimális eltérést kiérezhetnek az ínyencek. Ennek függvényében változhat az ár is: kérhetnek ötven, akár száz forinttal többet is egy-egy szeletért a cukrászdákban. Megyénkben 1090-et, de 1200 forintot is fizethetünk a süteményért.