Pénteken az előkészületekről tájékoztatták a sajtó képviselőit a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtárt kamaratermében, valamint felhívták a figyelmet az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Intézetet támogató programsorra. Dr. Varjú János főigazgató kiemelte a beteghívó rendszer kiépítése – aminek fejlesztésére fordítják a 3,5 milliót forintot – párhuzamosan fut az intézményben az elektromos hálózat-, valamint szoftverfejlesztés.

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, régiós gazdaságfejlesztési kormánybiztos kiemelte, az egészségmegőrzés nem a beutalóval kezdődik.

– Fontos a tudatos életmód, hasznos élni a szűrővizsgálatok lehetőségével – mondta a kormánybiztos, aki szerint a rendezvény fontos célja a jótékony támogatás mellett a preventív szemlélet.

Lazók Zoltán polgármester elmondta, több mint 30 térítésmentes szűrővizsgálat lesz a Szent Borbála téren, ami az egészségmegőrzés mellett családi programoknak is helyet biztosít. A cég képviseletében Csaba Lajos János PR- és kormányzati kapcsolatok osztályvezető-helyettese beszélt. Elmondta, a Richter Gedeon Nyrt. 2009-ben hívta életre a programot azért, hogy segítse a helyi egészségügyi intézmények prevenciós tevékenységét, valamint egyúttal anyagi támogatást is biztosítson számukra a szükséges fejlesztésekhez. Az évek alatt az Egészségváros olyan rendezvénnyé vált, amely sportprogramoknak és interaktív, motivációs előadásoknak is helyet ad.