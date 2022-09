A helyszínen Illés Ildikó senior örömtánc oktató köszöntötte a résztvevőket, illetve a nézőket. Elmondta, hogy minden szeptemberben a világ különböző részein emberek tömegei csatlakoznak olyan eseményekhez, melyek célja, hogy szolidaritásukat fejezzék ki a betegekkel, az érintettek családtagjaival, illetve a betegeket ápoló egészségügyi dolgozókkal szemben.

Említette azt is, hogy hazánkban a Szenior Örömtánc Szövetség oktatói több helyen tartanak ilyen programokat, felhívva a figyelmet arra, hogy mit tehetünk egészségünk megőrzése érdekében. Miközben ugyanis táncolunk, testünket karban tartjuk, apróbb koreográfiák megtanulásával agyunkat működésre serkentjük, ezzel jelentősen csökkenthető a demencia kialakulásának esélye. Nem mellesleg a résztvevők közösségben vannak és Esztergomban is tapasztalhattuk, hogy a közös táncolás a nyugdíjasoknak és a közönségnek is maradandó élményt nyújt.