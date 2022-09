Annak idején mi is ott voltunk Ábris első szülinapján, édesanyja, Béry-Januskó Flóra arról is mesélt nekünk, hogyan kerestek óvodát, most pedig újabb nagy mérföldkőhöz érkezett a kis hős: immár iskolába jár. A kisfiú gerincvelői izomsorvadással (spinális izomatrófia; spinal muscular atrophy), úgynevezett SMA-val született. A Tények Pluszban mesélt arról anya és fia, hogy vannak most. Ábris elkezdett suliba járni, az anyukája pedig már hosszabb ideje egy gyógyszercégnél dolgozik. Facebook-oldalán arról is mesélt Flóra, hogy szeme fénye angolul anyanyelvi szinten beszél, ezért nem is volt kérdés, hogy mindenképp kéttannyelvű vagy angol tanítási nyelvű iskolába szeretné őt íratni.