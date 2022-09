Miközben napközben a hőmérséklet higanyszála még meg-megközelíti a 20 fokot, sőt néhány helyen meg is haladja, és még egy ideig élvezhetjük a vénasszonyok nyarát, a nagyobb üzletekben – így például Komáromban is, ahol olvasónk felvétele készült – már az évvégi ünnepekre emlékeztetnek az eladók. Az ősz kellékei, dekorációi mellett már külön polcokat kaptak a csokoládémikulások, szaloncukrok és a karácsonyfára akasztható egyéb édességek.

Láthattuk, hogy több gyártónak is megszaladt a fantáziája, ugyanis a Mikulások nem csak piros ruhát kaptak. Szaloncukorból is már most gazdag a kínálat. De úgy gondoljuk, a Mikulások és a szaloncukor beszerzésével azért még várhatunk, mert félő, hogy plusz kilókkal, decemberben ismét Télapó-beszerző túrára indulhatunk. Bár azt sem lehet tudni, látva az áremelkedések ütemét, hogy abban az időszakban mennyivel kell majd többet fizetni értük.