A hagyományoknak megfelelően a megyéhez kötődő kiemelkedő személyről neveztek el egy gyönyörűen felújított, modern technikai eszközökkel felszerelt osztálytermet.

A biológiai-természettudományi terem kapott új külsőt. Szülők, támogatók összefogásával a jövőben új környezet fogadja a szaktanteremben tanuló diákokat. Az osztálytermet Jeney Endre botanikus-pedagógusról nevezték el – tette közzé közösségi oldalán az általános iskola.

Az intézmény megköszönte Tégi János Marcell pedagógusunknak, az esemény megálmodójának, valamint a tantestületnek, és szülők mellett a támogatóiknak az odaadó és önzetlen munkáját, amely lehetővé tette, hogy a jövőben új környezetben tanulhassanak a diákok.

A teremavató ünnepségen többek között fellépett Mészáros János Elek, Simándy József-díjas magánénekes is – számolt be a kis ünnepségről az intézmény, ahová meghívták természetesen a megvalósításban közreműködőket is.