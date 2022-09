1. Monostori Híd Fest - ingyenes hídavató mulatság

Eljött az idő, hogy a covid miatt elmaradt Monostori Híd avató mulatságát végre lebonyolítsuk. A rendezvény ingyenes, a koncerteknek és programoknak a Monostori Erődben, a Duna Bástya előtti kikötő ad otthont.

Forrás: Facebook/Monostori Erőd

2. Ünnepeljük a hegy levét Tarjánban!

A Szüreti hét eseményeinek sorában szeptember 16-án, pénteken ünnepélyes pincenyitó lesz a Bacchus Pincénél a Well Brass zenekarral. A körpincéknél lesz minden áldástól az utcabálig, de persze a must, a murci, a bor és a borkorcsolyák sem maradhatnak el. Poharat érdemes vinni az eseményre, de re-poharat is bérelhetnek a kilátogatók.

Forrás: Facebook/Gyémánt Mazsorett Tarján

3. Ismerjük meg a jövő legnépszerűbb zenekarait!

A 27. Peron Music Tehetségkutató Fesztiválra készülnek Tatabányán, a Vértes Agorájában szeptember 17-én, szombaton. A nézőtérre bárki beülhet, és nagy eséllyel tanúja lehet egy-egy új csillag születésének.