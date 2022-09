A Szentkereszthez tekerj velünk! Nem csak imádkozni megyünk! nevet viselő sportesemény kiindulási helyszíne Kisbér, az egykori Batthyány kastély, a valaha világhírű Magyar Királyi Ménesbirtok központja. A kerékpárosok útjukat csak Császáron, a Henryx Western Farmnál szakítják meg egy frissítő erejéig.

A célhoz vezető 25 kilométer nagy részét ezután közúton teszik meg, majd erdei aszfaltozott úton haladnak. Az indulás előtt így a napi program átbeszélése, valamint egy bemelegítés mellett a közlekedési szabályokat is közlik a szervezők. A kolostorromok megtekintéséhez rövid tájékoztatót is hallhatnak a résztvevők, így a romok történetét is megismerhetik.

A túra teljes hossza 52 kilométer lesz, a nehézsége közepes. A részvételhez regisztráció szükséges, amelyet az érdeklődők nevük, életkoruk, valamint lakótelepülésük megadásával a [email protected] címre küldhetnek.