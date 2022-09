Pál Feri atya azt is kiemelte, hogy az is fontos, hogy elevenen tartsuk életünk csúcsélményeit. Egy Hospice-házban végzett kutatás szerint a haláluk tudatában lévők közül volt, aki a kutyája önzetlen szeretetét, valaki a kisgyermekeinek szuszogását és illatát idézte fel nap mint nap önkéntelenül. Volt olyan is, akinek nem volt jó a házassága, de mindig jó szívvel gondol vissza azokra a hajnalokra, amikor kiskifli- nagykifli összebújásban ébredt feleségével. Azok, akiknek ilyen csúcsélményeik vannak, nem szenvedtek annyit, mert emlékező énjükben gyakran pozitív életeseményeiket élték át újra.

Negatívból pozitívba - Pál Feri szerint fontos a jóllétünkhöz a spirituális, mély élmények felidézésének képessége is. A negatív végű történeteket pedig pozitívra is lehet változtatni. Egy hölgy például negyvenes éveinek elején ismerkedett meg hatvanhoz közeli férjével és gyermeket szerettek volna. Évekig jártak kivizsgálásokra, minden rendben volt, mégse jött össze a baba. Negyvennégy éves volt már a feleség, amikor elmentek Pál Feri atyához is. Kiderült, hogy a nő korán elvesztette édesanyját, s még a temetésén sem tudott ott lenni. Nagyon szeretett volna anya lenni, de tudat alatt féltette leendő gyermekét attól, ami vele történt. Pál Feri atya arra kérte, hogy írjon édesanyjának egy levelet és egy újratemetésen ássa a földbe. Amikor ez megtörtént, néhány másodpercen belül a közelben felsírt egy csecsemő. Pál Feri egy év múlva keresztelte a gyereket, akit még egy ikerpár követett a családba... Azóta is megkapja az anyától: „Feri atya, ezek a te gyerekeid is!”

Pál Feri atya szerint a jóllétünkhöz fontosak a tervek is. Vannak rövid, hosszú távú és még a halálon túlmutató életcélok is. Egy nagypapa például még halála előtt mindenét unokájára hagyta, s ezt utóbbi nem értette. Az öreg elmondta neki, hogy ő így élete minden hátralévő napján láthatja, hogy unokája hogyan bánik az örökséggel, ami örömet okoz neki. De a szakember fontosnak tartja a külső célok mellett a belső célokat is.

Előbbieket ugyanis egy váratlan külső esemény elveheti, utóbbit viszont nem. Ennél még jobban érezheti magát, aki nem csak énközpontú életcéllal bír, hanem másokért is él. Egy pap például 75 éves korára elhatározta, hogy eztán csak a lényeget mondja. A házasulandó feleknek fel is tette a kérdést, hogy „azért jöttek-e az Úr templomába, hogy boldogok legyenek?”, s mikor lelkes biccentés volt a válasz, akkor hozzátette: ezért kár volt. Mielőtt kitört volna a botrány, megjegyezte: „Akkor nem kár, ha azért jöttetek, hogy a másikat boldoggá tegyétek!”

Pál Feri atya szerint ráadául azok vannak csak igazán jól, akik a személyes életcélokat még egy másik, náluk nagyobbal is kiegészítik. Mert ők megértik, hogy egy nagyobb egység kis részei vagyunk. Példul a Covid-karantén után sokan szabadultak ki a természetbe, s egy többszáz éves tölgyfa árnyékában sokan döbbenhettek rá, hogy mennyire mulandók és végesek vagyunk a végtelenségben. Összegzésként az az elgondolkodtató gondolat is elhangzott, hogy nagy emberek igazán nincsenek, hiszen 80-90 év egy szempillantás. De mivel fontos, hogy minden történetnek pozitív vége legyen, így jegyezzük csak meg: mindenkinek lehet azért egy-két nagy dobása!