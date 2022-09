Remek ajánlatok egy helyen

Az istergranum.eu oldal azoknak is segítség, akik ide érkeznek, vagy azoknak, akik itt élnek. Bizonyára adódik olyan helyzet, hogy a kikapcsolódásra ide érkezőknek külön programot akarnak szervezni magánszemélyek, szállásadók, idegenforgalmi menedzserek, ebben is segít ez az oldal. A híreket, programokat, szálláshelyeket felvonultató rész mellett az egyik legszimpatikusabb rovat a Top ajánlatok nevű, ahol aktív élményeket, gyerekeknek, családoknak szóló programokat, helyszíneket, a régió legmagasabb pontjain működő kilátókat, továbbá borkulturális helyszíneket ajánlanak. Itt szerepel például a nagyvillámi sípálya, a helembai kilátó, a visegrádi Mátyás király játszópark, a zebegényi szabadstrand, az esztergomi Kiskosár Bevásárló Közösség, a Nyergesi Stelázsi, a muzslai Árendás Pincészet és az esztergomi Strázsa-hegyi tanösvény és barlang is.