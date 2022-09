A megítélt összeg egy részéből a székhelyként működő Zengő Óvodában a teljes tetőszerkezetet, illetve a tetőhéjazatot is ki fogják cserélni, továbbá szigetelik a padlásfödémet. Az említett helyszínen egy mosdót is fel fognak újítani, illetve az épületet projektarányosan akadálymentesítik.

A telephelyen, vagyis a Micimackó Óvodában egy új tornaszoba fog épülni, ahová a projekt keretében új eszközöket is beszereznek majd. A belső átalakítások révén a tálalókonyha is kedvezőbb kialakítást kap, továbbá a lehetőségekhez mérten akadálymentesített lesz ez az intézmény is.

Teller Péter elmondta, hogy a felújítás nem párhuzamosan fog zajlani a két helyszínen, továbbá az egyes munkafolyamatok ütemezése mellett meg kell oldaniuk a gyermekek elhelyezését is. Annak az ötlete is felmerült, hogy a kivitelezés idejére úgynevezett konténeróvodára lesz szükség, melyre a Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde, Óvoda utcai telephelyének korszerűsítésekor már volt példa.

A polgármester hozzátette: vélhetően a munkálatok a székhelyépület tetőszerkezetének felújításával fognak elkezdődni. A beruházás eredményeként a gyermekek és az óvodai dolgozók színvonalasabb, korszerű körülmények között tölthetik el idejüket. Továbbá az sem utolsó szempont, hogy a felújításnak köszönhetően a Zengő Óvodában a fenntartási költségek is csökkenhetnek majd.