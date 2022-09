A férfiak mellett a nők is megjelennek – természetesen ők is korhű ruhákban. Szerepük ugyan nem olyan látványos, mint a harcászatban jártas férfiaké, de a 25-40 kilogrammos páncélzatot viselő férfiaknak nagy szükségük van vízre és segítségre, amelyet a nők biztosítanak. A vizet cserépkorsóban viszik a harcosok után, és néha a csatatéren is megjelennek markotányosként.

– A Múltunk és Jövőnk Egyesület egy rendkívül összetartó, kiváló csapat. Jól érezzük magunkat együtt, rendkívül sok sikerélményünk van. Például, amikor egy szép történelmi esemény részesei lehetünk, vagy kiváló eredményt ér el egy tagunk egy versenyen. Ötvenen vagyunk, a legifjabb aktív tagunk tizenéves, a legidősebb pedig már nyugdíjas. Sok fiatal pár is rendszeresen vesz részt a programjainkon. Ahogy a mai születésnapon is. Csodás környezetben élvezzük egymás társaságát, meghívtuk a barátokat, akik más bandériumok, egyesületek tagjaként nagyobb történelmi játékokon velünk együtt vesznek részt.

A születésnapi házi verseny közben véget ért. A díjátadás után a naplementében már készülődtek a tűzgyújtásra. Előkerült a sámándob, és a születésnapos csapat tagjai szertüzet ültek a jurta mellett.