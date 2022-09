Azonban a jármű – mielőtt még felvette volna az apróságokat – lerobbant, így a gyermekek nem tudtak az előre tervezett időben iskolába menni. Bogáth István polgármester, képviselő és szülők összefogásának eredményeként hat autóval szállították a gyermekeket az oktatási intézménybe, a környei Kisfaludy Mihály Általános Iskolába. Bő egy hét elteltével már csillapodott a helyzet az amúgy sem egyszerű kömlődi történetben.

Mint ismert, a kömlődi Perczel Mór Általános Iskola kihasználatlanság miatt évekkel ezelőtt bezárt. Az idén felcsillant az újraindítás reménye a szülőkben, hiszen jelenleg 21 első osztályos korú gyermek él a településen. Hónapokon át tartó egyeztetést követően kiderült, a tankerület gazdasági okokból nem indítja újra az intézményt. Több megoldás is felmerült a szülőkben: kihelyezett tagozatként is működhetne a Perczel, de helyben, másik iskolaépületben is megkezdődhetne szeptemberben az oktatás. Az utolsó pillanatig bíztak a kompromisszumos megoldásban és abban, hogy nem kell minden reggel 6 kilométert utazni a kicsiknek az iskolába.