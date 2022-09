Kesztölcön számos jó példát láthatunk arra, hogy összefogással szinte bármit el lehet érni, mindezt pedig igazolja az a számos projekt, melyet az elmúlt évtizedekben sikerült véghez vinni. Közülük kiemelkedik az 1964-ben épült óvoda, amelynek kivitelezéséből – az intézmény honlapján fellelhető összefoglaló szerint – a lakosok is kivették a részüket.

Bármennyire is vigyáz egy közösség, egy település egy-egy ingatlanra, idővel elérkezik az a pillanat, amikor a kisebb renoválások után egy nagyobb volumenű felújításra van szükség. Farkas Krisztina polgármester elárulta, hogy régóta tervezték már a korszerűsítést. Bár voltak kisebb-nagyobb akadályok és nehézségek, de a régóta várt projektre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretein belül nyílik most lehetőség.

Az önkormányzat tájékoztatása szerint az épületben hiányoznak a funkciók logikus kapcsolatai, korszerűtlen a gépészeti rendszer, a bajokat tetézi, hogy a tető beázik és egyben balesetveszélyes is. Ezen okok miatt az óvoda nem felel meg sem a mai kor-, sem a jogszabályi követelményeknek.

A projekt közvetlen célja, hogy a nem megfelelően szigetelt hátsó épületrészben lévő csoportszobák helyett a korszerűsítéssel érintett épületben alakítsanak ki új csoportszobákat és hozzájuk kapcsolódó helyiségeket. Farkas Krisztina ismertette, hogy átalakítják és a tetőtér beépítésével bővítik az épületet, az emeleten csoportszobák és orvosi szoba is helyet kap, a felső szintre belső lépcsőn lehet majd feljutni. A vizesblokkok felújítása mellett egy teljes értékű tornaszobát is kialakítanak, mindemellett akadálymentesítik is az óvodát.

Udvari játékok - Mint arról korábban beszámoltunk, 2020 februárjában avatta fel dr. Völner Pál, Esztergom térségének korábbi országgyűlési képviselője és Farkas Krisztina többek között azokat az új óvodai udvari játszóeszközöket, melyeket a Magyar Falu Program keretében elnyert mintegy 5 millió forintos támogatásból szerzett be az önkormányzat. A település polgármestere akkor úgy fogalmazott: hálásak lehetnek a kormánynak, hiszen a kistelepülések számára kiírt pályázatokon keresztül megvalósíthatták azokat az elképzeléseiket, melyeket önerőből nem tudnának finanszírozni.

Farkas Krisztina hozzátette: az 1981-ben hozzáépített épületrészt használaton kívül fogják helyezni és ha lesz pályázati lehetőség, akkor a jövőben ott önkormányzati bölcsődét szeretnének majd kialakítani. A fejlesztésnek köszönhetően csökkenni fognak a fenntartási költségek, ami egy Kesztölc méretű település esetében óriási jelentőséggel bír.