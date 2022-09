Hasznos térkép - A www.villanyautosok.hu nevű portálon feltüntetett térkép segítségével bárki megkeresheti az úti célja eléréséhez szükséges, illetve az annak közelében lévő töltőpontokat lényegében az egész kontinensen, így természetesen Magyarországon, Komárom-Esztergom megyében is. A nem használható töltőket a rendszer általában jelzi, ha azonban netán hibás töltőt találunk, akkor mi is bejelenthetjük a hibát a Plugshare (Android és iOS-alapú telefonokon egyaránt használható) applikáción keresztül. Az alkalmazás segítségével menet közben is rendkívül egyszerű megtalálni a töltőket. A térkép szűrő gombjára kattintva beállíthatjuk azt is, hogy csak az autónk típusához illő csatlakozóval ellátott, illetve csak a kívánt teljesítményt tudó töltők jelenjenek meg. Érdemes ezt az utazások tervezésekor használni.