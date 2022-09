Vonatok - A szüreti felvonulás után a kisvonat továbbra is Tokodon maradt, hiszen a falunap keretében három és fél órán át szelte a falu utcáit, remek kikapcsolódási lehetőséget nyújtva az idősebbeknek és a kisgyermekes családoknak is. Az utasok ingyen szállhattak fel a járműre, mely estig szinte teljes kapacitással közlekedett. Emellett sokan kipróbálták a Máriahalmi Faluvédő Egyesület különleges kisvonatát is, mely a parkban szállította a gyermekeket.