Az ősz beköszöntével számos programot terveznek a legkisebbeknek is. A legelső eseményük idén a Szent Mihály-napi vásár lesz, amelyre már hetek óta készülnek közösen az óvoda pedagógusai a kisgyermekekkel.

– Ez egy rendkívül izgalmas időszak számunkra, mivel a pandémia alatt sok eseményünk, programunk elmaradt. Idén azonban szerencsések vagyunk, hiszen megtarthatjuk többek között a vásárt is, amiből még a szülői munkaközösség is kiveszi a részét. Ilyenkor közösen mindenféle apró ajándékot készítünk, amit aztán a szülők, nagyszülők, látogatók megvásárolhatnak, ezzel is támogatva a gyermekeket – mondta az intézményvezető, aki hozzátette, hogy ez egy egész napos program náluk.

Már javában készülnek az ovisok a vásárra

Forrás: beküldött

Mint mondta, délelőtt a Lóca együttes előadását tekinthetik meg a kicsik, amelyből sokat tanulhatnak majd, mivel a zenekar néphagyományokat és népszokásokat elevenít fel zenés gyermekműsorok keretében. Míg a délutáni órákban egy szülő jóvoltából helyben lovagolhatnak is a kicsik, valamint lesz kézműves foglalkozás és vásár is, majd Molnár Gábor táncházán vehetnek részt az érdeklődök.

Megszépült a mindig szeles falu - Az óvoda mellett a közelmúltban újult meg a templom is. Utóbbinál hatalmas összefogásról tettek tanúbizonyságot a hívők, ugyanis az egyházmegye és a hívek adományainak köszönhetően több, mint 25 millió forintos támogatásából szépülhetett meg kívülről az épület. Mindamellett, hogy a kormány 15 millió forint vissza nem térítendő támogatást is biztosított. Ahogyan arról korábban írtunk: a templombelső freskói a Megyei Értéktárat gyarapítják. Az átadókor nagy ünnep volt a faluban, hiszen a Szent István király Római Katolikus Templomban, illetve a katolikus gyülekezetnél akkor volt először főpásztori vizit. Korábban a település polgármestere elmondta, hogy a 2011-es földrengés jelentős károkat okozott a boltívekben és falakban, ezért időszerű volt a felújítás.

– A felsoroltak mellett reményeink szerint egy kedves méhészcsapatot is vendégül láthatunk majd köreinkben, akik előadást tartanának nekünk a méhek munkájáról és életéről. A hallottak után pedig meg is kóstolnánk többféle mézet – részletezte Karkuczka Bernadett.

Ami pedig a jövőt illeti, a vásár után sem áll meg az élet az óvodában, ugyanis közeleg az idősek napja, amelyre hamarosan megkezdik a készülődést a legkisebbek. A szépkorúakat egy zenés-táncos műsorral lepik majd meg a gyerekek.