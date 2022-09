– Kilenc éve készítettem az első szappant. Kisfiam ekcémás volt, ezért natúr kecsketejes, szín és illatmentes szappant készítettem neki. Bevált, ezért arra gondoltam, hogy szélesítem a palettát. Illatokat, színeket tettem bele, ügyelve arra, ne menjen a természetes alapanyagok rovására – vág bele a közepébe Molnár-Kerekes Tímea.

Kakaóvajas, kókuszolajos, olivás termékek, sok közülük vegán, amelyekbe feketeszén és akár dörzsinek mák, vagy kávé is kerül.

– meséli Tímea, majd elárulja: az összetevőket előzetesen engedélyeztetni szükséges, csak a forma változhat. A dekorációs szappanok fő jellemzője a forma- és színgazdagság, ezek viszont kész szappanbázisból készülnek, s habosítást segítő alapanyagot is tartalmaznak.

Az illatos bolt egy kis ékszerdoboz. Nehéz figyelni a tulajdonosra, a látvány elvonja a figyelmet. Fürdőbomba, -só mellett a természetes és bőrkímélő szappanoktól egészen a napraforgó, rózsa, hóember formákig.

– Több százféle öntőformám van. A sütőipari termékek határtalan lehetőségeket kínálnak. Elképzelem, hogy az adott forma milyen színvilággal párosítható, s miként mutatna. Egy évig használok egy formát, aztán eladom, s veszek újabbakat. Szeretem a kihívásokat, s megújítani az árukészletemet – mutatja a kis boltban a szilikonok tucatjait Tímea.

Az asztalon megannyi szappanpecsét is sorakozik. Ha elkészültek a kis illatos csodák, sok esetben egy-egy lenyomat is kerül rájuk.

Az első formám egy angyalka volt. Kilenc éve még nem volt ennyi lehetőség: ha találtam egy gipsz figurát, erről nekem kellett szilikon formát készítenem, s abba öntöttem a szappant.

– emlékszik vissza Tímea, akinek üzletében már megtalálhatóak a karácsonyi figurák. Boltoknak is gyárt termékeket, s mivel a szappanoknak minimum hat hetet érniük kell, már augusztusban elkezdi gyártani az ünnepi formákat.

S hogy mi a szappantrend ma itthon? Sok esetben az, amit Tímea gyárt. A kiváló kézműves ugyanis Angliában élt öt évig, s ott sajátította el a szappankészítés fortélyait. A formák tekintetében pedig elképesztő leleményes.

Szerettem volna egy egyszerű hóembert készíteni. Két különböző nagyságú karikát dolgoztam össze és díszítettem ki. Nagyon kedvelik.

– árulja el, ahogyan azt is, hogy a mézi forma fürdőbombáira a legbüszkébb. A citromsav, szódabikarbóna, és szín, az illatkeverékek is többféle formában mutatkoznak meg. Mellette a macaronok várják, hogy fürdőkádba kerüljenek. Érkezésünk előtt készültek el az aranyhalacskák is, amelyek a hölgyek kedvencei. Sütemények, kavicsok, halloween sütőtökök, s a gyerekek nagy kedvence az unikornis.

A levendulával sokáig nem foglalkozott, mivel a legtöbb illatos szappan ebből a gyógynövényből készül. Később megszerette a lila virágot: ma már illatzsákok, édesanyja által készített horgolt levendulaszálak is találhatóak a boltban.

Ajándékdobozokban csodás szettek is készülnek: hasonló színekkel, formákkal. Legutóbb egy üzletben látott meg egy különleges műanyag poharat, fürdősó került bele, s a tetejére szappan. Elbűvölő koszorúk is vannak a boltban: az alapra ezúttal illatos szappanvirágok kerültek, ahogy az asztali díszek közepére is.

Férjem támogatása mellett építettem a vállalkozásomat, és a legújabb trendek szerint próbálom alakítani a készletet. Végtelen lehetőség rejlik ebben, nagyon szeretem. A hivatásom a hobbim is.

– fogalmaz Tímea, aki vallja: nem elég elkészíteni a csodaszappanokat, a csomagolás is mindig egyedi.

– Fontos számomra, hogy minden termékem kézműves maradjon. A vásárlókkal is nagyon szeretek beszélgetni, sokszor inspirációt is kapok tőlük. Az energiaárak emelkedése miatt azonban sajnos el kell gondolkodnom a folytatáson. Az sem kizárt, hogy majd forgalmazókat keresek. A nagy szerelem a szappanöntés mindenképpen megmarad – mondja.